Семейный чемпионат по собиранию пазлов пройдет в Ишиме

СЕГОДНЯ 10:06 2019-11-19T10:06:21+03:00

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В Ишиме 7 декабря в рамках федерального проекта «Крепкая семья» в Тюменской области состоится II Cемейный Чемпионат по собиранию пазлов. В настоящее время идет набор семей-участников.

По информации организаторов, в турнире смогут принять участие 60 семей с детьми от 5 до 10 лет. Семьи будут делиться на 3 группы по возрасту ребенка: мама+папа+ребенок 5-6 лет, мама+папа+ребенок 7-8 лет и мама+папа+ребенок 9-10 лет. К участию в чемпионате допускаются 3 члена одной семьи (2 взрослых и один ребенок), проживающие на территории Ишимского района.

По регламенту соревнования после сигнала ведущего каждая из 20 семей начинает совместно собирать пазл. У всех участников возрастной группы пазл будет одинаковый. Первая из собравших семей становится победителем своей возрастной группы, затем определяются призеры, занявшие второе и третье места. Семьи, не успевшие первыми собрать пазл смогут закончить работу дома, ведь пазл передается им в подарок.

Кстати, все участники получат утешительные призы, а победители и призеры – главные награды. Более подробно о мероприятии можно узнать здесь.

– Первый чемпионат состоялся 25 ноября 2018 года, тогда он удачно совпал с Днем матери и у нас получился настоящий двойной праздник. Мы надеемся увидеть в этом году участников и победителей прошлого года, и новые семьи, готовые ставить рекорды, – рассказала Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной Думы, региональный куратор проекта «Крепкая семья».