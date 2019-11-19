Надежное страхование становится все ближе

СЕГОДНЯ 09:17 2019-11-19T09:17:59+03:00

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Крупнейшая страховая компания страны «СОГАЗ» запустила продажи розничных продуктов личного и имущественного страхования в отделениях Почта Банка. Полисы СОГАЗа можно приобрести в более чем 2000 точек обслуживания банка.

Клиентам Почта Банка стали доступны такие продукты СОГАЗа по личному страхованию, как «Здоровье и уверенность», «Спроси врача», «Под защитой». Также можно приобрести имущественный коробочный продукт «Защита жилья «На всякий пожарный».

Продукт «Здоровье и уверенность» предполагает организацию предоставления застрахованному лицу медицинских и иных услуг, связанных с лечением злокачественных новообразований и новообразований головного мозга, впервые установленных в течение срока действия полиса по истечении периода ожидания. Помощь застрахованному при возникновении заболевания начинается с организации второго экспертного мнения по диагнозу, составления плана лечения и действует на протяжении всего периода лечения. Дополнительно клиентам доступны дистанционные медицинские консультации.

В рамках продукта «Спроси врача» в страховое покрытие входят срочные и плановые телемедицинские консультации, а также организация комплекса лабораторных исследований по письменной рекомендации врача. Такое покрытие обеспечивает комплексный подход к решению проблемы клиента. Лабораторные исследования и последующая врачебная консультация помогают сделать рекомендации более точными.

Продукт «Под защитой» предусматривает страховые выплаты в случае травмы, экстренной госпитализации, инвалидности или ухода из жизни застрахованного лица в результате несчастного случая.

Продукт «Защита жилья «На всякий пожарный» позволяет застраховать от непредвиденных обстоятельств имущество, которым страхователь распоряжается на основании права собственности или владеет (пользуется) на основании договора социального найма жилого помещения. В страховое покрытие входят внутренняя отделка, системы коммуникаций и оборудование строения или квартиры, а также домашнее имущество в строении или квартире и гражданская ответственность при их эксплуатации.

Ранее клиентам Почта Банка стали доступны программы инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) компании «СОГАЗ-ЖИЗНЬ», входящей в Группу «СОГАЗ». Полис ИСЖ дает возможность получать дополнительный доход от инвестиций в фондовый рынок, обеспечивает страховую защиту от непредвиденных обстоятельств, а также гарантирует сохранность вложенных средств.

- Запуск продаж продуктов личного и имущественного страхования в отделениях Почта Банка является одним из важнейших этапов развития партнерских отношений с банками группы ВТБ и розничного бизнеса Страховой Группы «СОГАЗ». Почта Банк, являясь не только лидером по темпам роста бизнеса, но и одним из самых инновационных банков на российском рынке, задает высокую планку стандартов качества предоставляемых продуктов и услуг. Банк активно расширяет сеть своих отделений, увеличивает линейку кредитных и комиссионных продуктов, развивает ИТ-технологии. Мы высоко ценим сотрудничество с Почта Банком и гордимся возможностью предложить его клиентам страховые продукты, которые соответствуют самым взыскательным запросам и вместе с тем — нашим лидерским позициям на рынке финансовых услуг, — комментирует Исполнительный директор по розничному страхованию АО «СОГАЗ» Роман Цивинюк.