2019-11-18T21:10:53+03:00
Общество

Работник детсада из Тюменского района борется за победу в конкурсе «Воспитатель года – 2019»

Залия Шаяхметова защищает честь региона на всероссийском конкурсе
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Работник детсада из Тюменского района борется за победу в конкурсе «Воспитатель года – 2019»Работник детсада из Тюменского района борется за победу в конкурсе «Воспитатель года – 2019»
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Воспитатель детского сада «Золотой петушок» из села Каскара Залия Шаяхметова борется за победу во всероссийском конкурсе «Воспитатель года – 2019». Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, она стала победителем областного этапа, а сейчас находится в Красногорске, где готовится к одному из главных этапов профессионального турнира.

По словам Залии, все три испытания ей удалось пройти: на третьем, например, ей предстояло продемонстрировать образовательную деятельность с детьми. После прохождения испытаний сражение за почётное звание продолжат 15 финалистов, которые поучаствуют в ток-шоу «Профессиональный разговор» и представят жюри презентацию «Мой успешный проект». Победителей объявят 20 ноября в Доме правительства Московской области.

В 2019 году конкурс «Воспитатель года России» собрал работников детсадов из 79 российских регионов. В их числе: 58 воспитателей, 8 музыкальных руководителей, 8 учителей-логопедов, 2 учителя-дефектолога, 1 инструктор по физической культуре, 1 социальный педагог и 1 педагог дополнительного образования. Средний возраст конкурсантов составил 35 лет, средний педагогический стаж – 11 лет.

Как отметила министр Просвещения Ольга Васильева, конкурс «Воспитатель года» - не только демонстрация обществу высокого уровня компетентности педагогов дошкольного образования, но и площадкой для обмена опытом, эффективными образовательными практиками и площадкой для живого диалога.

Главный приз конкурса – «Хрустальная жемчужина», которая считается символом чистоты и совершенства, теплоты и заботы воспитателя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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