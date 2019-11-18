2019-11-18T20:30:48+03:00
Экономика

Тюменская область – в десятке Индекса научно-технологического развития субъектов РФ по итогам 2018 года

АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменская область – в десятке Индекса научно-технологического развития субъектов РФ по итогам 2018 годаТюменская область – в десятке Индекса научно-технологического развития субъектов РФ по итогам 2018 годаФото: Татьяна Коркина
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Тюменская область вышла в ТОП-10 Индекса научно-технологического развития субъектов РФ и по итогам 2018 года. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, наш регион впервые занял восьмое место. В 2017-м году мы были на 11 месте, годом ранее – на 12 месте, в 2015 году – на 21 месте.

Лидеры прошлогоднего Индекса остались прежними. В первой тройке: Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан – на эти субъекты РФ приходится почти 28% общероссийского объёма отгруженных инновационных товаров, работ и услуг по итогам 2018 года. Две столицы остаются в лидерах потому, что у них исторически высокий уровень развития науки и технологий, есть ведущие НИИ фундаментальное и прикладной направленности, университеты, высокотехнологичные производства и научные кадры.

В качестве исходных данных для анализа использовались показатели Росстата, которые характеризуют состояние сферы науки и технологий в регионах:

- наличие и характеристики материальной базы, которая является фундаментом научно-технического прогресса;

- наличие и характеристики человеческих ресурсов, которые задействованы в рассматриваемой сфере;

- эффективность и масштаб научно-технологической деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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