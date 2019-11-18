В инвестиционном портфеле Тюменской области 700 проектов на сумму 36 млрд рублей

18 Нояб. 20:11 2019-11-18T20:11:04+03:00

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В инвестиционном портфеле Тюменской области около 700 проектов на общую сумму 36 млрд рублей. Об этом сообщил директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержке предпринимательства Тюменской области Леонид Остроумов на круглом столе по вопросам перспектив развития высокотехнологичной промышленности в регионе с использованием потенциала Союза машиностроителей России.

По его словам, наиболее востребованным у промышленников является возмещение затрат по договорам лизинга. За девять лет такой поддержкой воспользовались 1,5 тысячи субъектов МСП, приобретено более 3,4 тысяч единиц оборудования и техники более чем на 500 млрд рублей. Создано семь тысяч рабочих мест.

- Особые условия разрабатываются для привлечения и поддержки высокотехнологичных производств, выделяются субсидии на создание опытных образцов инновационных продуктов и научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Существующий драйвер развития региона обеспечивают и индустриальные парки, - рассказал Леонид Остроумов.

В заключение губернатор Тюменской области Александр Моор заручился поддержкой Союза машиностроителей в развитии НОЦ мирового уровня и содействии по привлечению в регион новых производств. По его словам, промышленность является приоритетом не только для развития Тюменской области, но и России.

- Наши предприятия готовы работать вместе с Союзом машиностроителей для решения задач, которые стоят перед страной в рамках национальных проектов, – подчеркнул Александр Моор.

ИСТОЧНИК KP.RU