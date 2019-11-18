Тюменская область привлекает внимание промышленников и инвесторов инновационной средой и благоприятным инвестклиматом

18 Нояб. 20:01 2019-11-18T20:01:24+03:00

Такое мнение выразил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев

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В правительстве Тюменской области прошёл круглый стол по вопросам перспектив развития высокотехнологичной промышленности в регионе с использованием потенциала Союза машиностроителей России. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, участниками совещания стали руководители «Ростеха», «Росэлектроники», предприятий, вузов и научно-исследовательских центров.

По словам первого заместителя председателя Союза машиностроителей России, первого заместителя председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимира Гутенева, Тюменская область привлекает внимание промышленников и инвесторов рядом успешных факторов. В их числе: успешно формирующаяся инновационная среда, благоприятный инвестиционный климат и всесторонняя поддержка для реализации бизнес-проектов со стороны правительства региона.

Как отметил губернатор Тюменской области Александр Моор, ведущими отраслями в регионе являются нефтегазохимия, нефтепереработка и нефтегазовое машиностроение.

- За последние десять лет индекс промышленного производства вырос в три раза, и по этому показателю область вторая среди субъектов РФ. Чтобы удерживать лидерские позиции и дальше, регион активно способствует развитию на своей территории высокотехнологичных отраслей промышленности и оказывает всестороннюю поддержку подобным предприятиям, - отметил глава региона.

По словам Александра Моора, Союз машиностроителей России – организация, которая охватывает сферы машиностроительного сообщества и представляет интересы отрасли в целом.

- Мы, безусловно, заинтересованы в развитии сотрудничества и взаимодействия с отраслевыми объединениями и промышленными предприятиями. Готовы поддержать инициативы по совершенствованию промышленной политики, которые направлены на рост и развитие экономики региона, - подчеркнул он.

ИСТОЧНИК KP.RU