18 Нояб. 19:38 2019-11-18T19:38:44+03:00

Пятнадцать тюменских предприятий заявились на конкурс «Экспортёр года Тюменской области»

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Пятнадцать ведущих предприятий малого и среднего бизнеса региона, которые успешно осуществляют продажи конкурентоспособной продукции за рубежом, заявились на конкурс «Экспортёр года Тюменской области». Мероприятие пройдёт в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, за победу в конкурсе участники будут соревноваться в четырёх номинациях по отраслям: промышленность, агропромышленный комплекс, сфера услуг, сфера высоких технологий. Пятой номинацией станет - «Прорыв года».

Оценивать предприятия будут по итогам деятельности 2018 года по следующим критериям: объем и доля экспорта продукции за год, широкая номенклатура продукции, уровень локализации экспортной продукции и проведение рекламных кампаний за рубежом. По мнению начальника службы Инженерно-производственной фирмы «Сибнефтеавтоматика» (одна из компаний-конкурсантов) Ивана Гнусина, участие в конкурсе помогает предприятию понять, как развивается его экспортная деятельность по сравнению с другими компаниями, и даёт стимул к дальнейшим успехам и развитию.

Победитель конкурса «Экспортер года Тюменской области» в каждой номинации получит денежный приз. Подведут итоги конкурса 3 декабря на «Тюменском Экспортном Форуме» в Технопарке.

Организаторами проекта выступают региональный Центр поддержки экспорта, департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области при участии Торгово-промышленной палаты Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU