2019-11-18T19:38:44+03:00
Экономика

Пятнадцать тюменских предприятий заявились на конкурс «Экспортёр года Тюменской области»

Мероприятие пройдёт в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Пятнадцать тюменских предприятий заявились на конкурс «Экспортёр года Тюменской области»Пятнадцать тюменских предприятий заявились на конкурс «Экспортёр года Тюменской области»
Изменить размер текста:

Пятнадцать ведущих предприятий малого и среднего бизнеса региона, которые успешно осуществляют продажи конкурентоспособной продукции за рубежом, заявились на конкурс «Экспортёр года Тюменской области». Мероприятие пройдёт в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, за победу в конкурсе участники будут соревноваться в четырёх номинациях по отраслям: промышленность, агропромышленный комплекс, сфера услуг, сфера высоких технологий. Пятой номинацией станет - «Прорыв года».

Оценивать предприятия будут по итогам деятельности 2018 года по следующим критериям: объем и доля экспорта продукции за год, широкая номенклатура продукции, уровень локализации экспортной продукции и проведение рекламных кампаний за рубежом. По мнению начальника службы Инженерно-производственной фирмы «Сибнефтеавтоматика» (одна из компаний-конкурсантов) Ивана Гнусина, участие в конкурсе помогает предприятию понять, как развивается его экспортная деятельность по сравнению с другими компаниями, и даёт стимул к дальнейшим успехам и развитию.

Победитель конкурса «Экспортер года Тюменской области» в каждой номинации получит денежный приз. Подведут итоги конкурса 3 декабря на «Тюменском Экспортном Форуме» в Технопарке.

Организаторами проекта выступают региональный Центр поддержки экспорта, департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области при участии Торгово-промышленной палаты Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюмени к концу 2020 года появится новый детский сад
Работник детсада из Тюменского района борется за победу в конкурсе «Воспитатель года – 2019»
Тюменская область – в десятке Индекса научно-технологического развития субъектов РФ по итогам 2018 года
В инвестиционном портфеле Тюменской области 700 проектов на сумму 36 млрд рублей
Тюменская область привлекает внимание промышленников и инвесторов инновационной средой и благоприятным инвестклиматом
Ялуторовские школьники поборются за свой первый миллион
Тюменский Экспортный форум состоится в Технопарке 3 декабря
Тюменские предприятия достойно представили регион на Международной выставке в Абу-Даби
Замерзающий верблюд, пожар в пятиэтажке и труп в общежитии: публикуем главные новости Тюмени 18 ноября 2019
У Югры есть все шансы раньше срока вовлечь больше половины жителей в спорт
На «зимовку» – со страховкой
В Югре начали работу первые центры амбулаторной онкологической помощи
«Вторая Харьковская»: в Тюмени снова посреди дороги образовалась дыра
Банк УРАЛСИБ подвел итоги деятельности за 9 месяцев 2019 года в соответствии с РСБУ