2019-11-18T19:17:59+03:00
Экономика

Ялуторовские школьники поборются за свой первый миллион

Одноимённая деловая игра проходит в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Ялуторовские школьники поборются за свой первый миллионЯлуторовские школьники поборются за свой первый миллион
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Ялуторовское отделение «ОПОРА России» проводит традиционную деловую игру «Миллион», которая реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, игра создана молодыми ялуторовскими предпринимателями и нацелена на развитие предпринимательских навыков у молодёжи. Действующие предприниматели стали менторами для участников.

В этом году бизнес-игра «Миллион» проходит в шести муниципалитетах: в Ялуторовске, Ялуторовском районе, Голышмановском городском округе, Ярковском районе, Исетском районе и Заводоуковском городском округе.

В новом сезоне игры примут участие более 400 старшеклассников ялуторовских школ и студенты первых курсов средне-профессиональных учебных заведений. Задача команд – придумать бизнес-проект и заработать на нём 1 миллион игровых рублей. В зависимости от муниципалитетов длительность игры составляет от 1 до 7 дней. Участникам предстоит разработать бизнес-план, продумать маркетинговую стратегию, получить инвестиции в свой бизнес и отработать навык продаж в сфере B2B и B2C.

Отметим, что в Тюменской области операторами проекта выступают ООО «Центр Развития Бизнеса» при Тюменском региональном отделении «ОПОРА РОССИИ» и центр поддержки предпринимателей «Мой бизнес», при поддержке Министерства экономики РФ, Правительства Тюменской области и Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области».

ИСТОЧНИК KP.RU

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