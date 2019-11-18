Тюменский Экспортный форум состоится в Технопарке 3 декабря

18 Нояб. 19:06 2019-11-18T19:06:29+03:00

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В Тюменском Технопарке 3 декабря состоится первый «Тюменский Экспортный форум», который пройдёт в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, регистрация на участие в мероприятии уже стартовала на официальном сайте проекта.

Форум организуют Центр поддержки экспорта совместно с Торгово-промышленной палатой Тюменской области при поддержке правительства Тюменской области. В мероприятии примет участие губернатор Александр Моор, модератором Форума станет ведущая федерального телеканала «Россия 24» Эвелина Закамская

В программе запланированы выступления более 30 российских и зарубежных спикеров, которые работают в сфере экспортной деятельности, экономики и бизнеса. Гостям представят выставочную экспозицию с презентацией лучших образцов продукции тюменских экспортеров, будут организованы площадки для B2B-переговоров и консультации по тематике внешнеэкономической деятельности. Кроме того, в Форуме примут участие руководители международных компаний, представители бизнеса стран Африки и Азии.

В деловой программе запланированы: пленарное заседание с приветственным выступлением губернатора Тюменской области Александра Моора, панельные сессии по темам сотрудничества с ЕАЭС, Китаем и странами Азии и Африки, круглые столы, мастер-классы и образовательные мероприятия по инструментам он-лайн торговли и участия в международных тендерах.

ИСТОЧНИК KP.RU