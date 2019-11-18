2019-11-18T18:58:29+03:00
Экономика

Тюменские предприятия достойно представили регион на Международной выставке в Абу-Даби

Компании провели ряд успешных переговоров и посетили индустриальный парк
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменские предприятия достойно представили регион на Международной выставке в Абу-ДабиТюменские предприятия достойно представили регион на Международной выставке в Абу-Даби
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Тюменские предприятия достойно представили регион на одном из важнейших событий нефтяной промышленности Ближнего Востока – Международной выставке «Abu Dhabi International Petroleum Exhibition & Conference» (ADIPEC). Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, мероприятие состоялось на прошлой неделе в Абу-Даби (ОАЭ).

На выставке Тюменская область впервые презентовала коллективный стенд компаний: ООО «Югсон-Сервис», ООО Производственная компания «Тюменские металлоконструкции» (ООО ПК «ТМК») и ООО «ОЙЛ-ЛИНК». Также в состав делегации вошли компании ООО «НефтьГазСервисНавигатор» и ООО «Зенит». По словам гендиректора «Зенита» Тимофея Шарапова, компания нашла хорошего стратегического партнёра из Саудовской Аравии, который предлагает совместное строительство завода по производству геосинтетических материалов.

- Для нас это очень перспективный проект, так как тема актуальная, и конкурентов нет, - рассказал он.

Тюменские компании в ОАЭ провели ряд успешных переговоров и посетили индустриальный парк в Абу-Даби KIZAD. С промышленной зоной Халифа тюменцев познакомили гендиректор KIZAD Самир Чатурведи и вице-президент по коммерческим вопросам Мухамед Гарееб. Руководитель центра поддержки экспорта Сергей Полухин рассказал о потенциале Тюменской области. Во время встречи стороны обменялись опытом и нашли возможные пути взаимодействия между делегациями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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