Погода на 19 ноября в Тюмени: ясный, но морозный день

СЕГОДНЯ 05:00 2019-11-19T05:00:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 19 ноября, пасмурное утро сменится в Тюмени ясным днем и безоблачным вечером. Без осадков.

Температура воздуха ночью будет -21, -23, днем – минус 22, 23. Вечером ожидается такая же температура. В этот день будет дуть северный ветер 3-4 метра в секунду.

19 ноября почитается память святителя Павла и Варлаама Хутынского. Cнег в этот день обещает снежную зиму, которая особенно хороша для озимых. В прежние времена говорили: «Если лед на реке становится грудами, то и хлеба будут груды, а гладко – так и хлеба будет гладко». В первой трети ноября, около Михайлова дня (21 ноября), нередко бывает возврат тепла: задождит, затуманит, и пойдут оттепели.

ИСТОЧНИК KP.RU