Тюменцев приглашают на продовольственную ярмарку

СЕГОДНЯ 07:41 2019-11-19T07:41:24+03:00

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В Тюмени в предстоящую субботу, 23 ноября, с 8.00 до 16.00 состоится специализированная продовольственная ярмарка. Она пройдет на четырех площадках.

Так, купить продукцию можно будет на улице Льва Толстого, 29 (территория парковки на пересечении улиц Ямской и Льва Толстого), на улице Севастопольской, 12 (выставочный зал), на улице Мельникайте, 126, корпус 2 – (торговый центр «П.О.Р.Т.»), а также на проезде Солнечном, 11 (ТРЦ «Заречный двор»).

По информации департамента потребительского рынка администрации города Тюмени, на ярмарке будет представлена продукция сельхозпроизводителей города и юга Тюменской области. Местные жители смогут приобрести мясо говядины, баранины, различную рыбную продукцию, а также мед и яйцо.

ИСТОЧНИК KP.RU