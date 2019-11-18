2019-11-18T15:48:50+03:00
Здоровье

В Югре начали работу первые центры амбулаторной онкологической помощи

В ближайшие годы по нацпроекту «Здравоохранение» построят еще четыре центра в разных городах округа
Лидия Шумкова
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Лечение в центрах смогут получать жители всех муниципальных образований Югры. Фото с сайта okbhmao.ruЛечение в центрах смогут получать жители всех муниципальных образований Югры. Фото с сайта okbhmao.ru
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В окружной больнице Ханты-Мансийска и клинической больнице Сургута появились центры амбулаторной помощи с онкологией. Теперь жители округа смогут в кратчайшие сроки и в одном месте пройти полную диагностику онкозаболеваний. Лечение в центрах смогут получать жители всех муниципальных образований Югры, в том числе из удаленных и труднодоступных населенных пунктов.

Скорейшее выявление онкологии у пациентов повышает их шанс на жизнь. Так что в этом деле важны оперативность и качественность работы. По словам главного врача БУ «Окружная клиническая больница» Елены Кутефы, если терапевт заподозрил у пациента онкологическое заболевание, то человек сразу же направляется к онкологу в центр амбулаторной помощи, где проходит полный перечень обследования, чтобы понять, какое злокачественное заболевание у него выявлено.

- Времени у нас на это полное обследование до 14 дней, и еще 14 дней - для начала лечения. За этот срок врачам необходимо определиться с диагнозом и направить пациента на специализированное лечение. Важно все сделать быстро и качественно, и в конечном итоге - продлить жизнь пациентам с онкологией, - передают ее слова в окружном департаменте здравоохранения.

В центрах амбулаторной онкологической помощи также есть возможность проводить телемедицинские консультации с ведущими профильными медицинскими организациями страны и оперативно получать помощь по лечению тяжелобольных людей с онкологическими заболеваниями в дистанционном порядке.

Планируется, что в ближайшее время откроется еще четыре подобных центра: в 2020 году - в Нефтеюганске, в 2021 году - в городах Советский и Нягань, а в 2023 году - в онкодиспансере в Нижневартовске. Отделения строятся в округе по региональному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями», входящему в нацпроект «Здравоохранение».

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