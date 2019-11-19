Пьяный тоболяк угнал автомобиль во время заправки на АЗС

СЕГОДНЯ 06:20 2019-11-19T06:20:36+03:00

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20-летняя тоболячка пострадала от действий своего сожителя. Молодой человек прямо с заправочной станции угнал ее автомобиль.

– Девушка приехала со своим сожителем на заправку, где они поругались из-за того, что парень позволял себе выпить лишнего. Разгорячившись, злоумышленник разбил в машине два окна, а затем выхватил ключи от машины у потерпевшей и уехал с АЗС. Угнанный автомобиль стражи порядка обнаружили в одном из микрорайонов города, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Двадцатиоднолетний подозреваемый, который находился в состоянии алкогольного опьянения, был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящее время задержанный свою вину признал. В отношении него следователем возбуждено уголовное дело.

Санкция инкриминируемой тоболяку статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Кроме того, молодому человеку назначено десять суток административного ареста за пьяную езду.

ИСТОЧНИК KP.RU