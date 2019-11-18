Замерзающий верблюд, пожар в пятиэтажке и труп в общежитии: публикуем главные новости Тюмени 18 ноября 2019

СЕГОДНЯ 16:10 2019-11-18T16:10:25+03:00

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1. Сегодня СМИ сообщили, что на одной из улиц Тюмени мерзнет одинокий верблюд Кеша. По информации газеты, животное «лежит в снегу и покрывается инеем».

Прокуратура взялась проверять эту информацию. Чем закончилась проверка, мы сообщим дополнительно.

В Тюмени мерзнет верблюд Кеша. Фото - pixabay.com.

2. Сегодня утром жильцы дома №86 по улице Республики получили пренеприятное известие. В их доме загорелась кровля. Пожар был полностью потушен через полчаса.

Прибывшим спасателям даже не пришлось проводить эвакуацию. Люди сами вышли из своих квартир на улицу.

В тюменской пятиэтажке загорелась кровля. Фото - 2Гис.

3. Сегодня стало известно, что накануне в общежитии на улице Комбинатской был обнаружен труп мужчины. Сейчас полицейские устанавливают причину смерти 41-летнего горожанина.

Однако уже известно, что ничего криминального в его смерти нет.

4. Хорошие новости для любителей покататься на двухколесном транспорте. В следующем году для велосипедистов построят семь километров велодорожек.

Они пройдут по улицам Пермякова (от Менделеева до 50 лет Октября), Федорова (от Федюнинского до Солнечной), Энергостроителей и другим.

5. История от полицейских: жили-были супруги – 61-летний пенсионер и 38-летняя безработная. Все бы ничего, если бы мужчина не приревновал свою «молодую» любимую.

Однако женщина оказалась «не промах» и всадила нож в живот пожилому человеку. Сейчас мужчина находится в больнице. Продолжится ли любовная история – пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU