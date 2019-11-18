2019-11-18T16:10:25+03:00
Общество

Замерзающий верблюд, пожар в пятиэтажке и труп в общежитии: публикуем главные новости Тюмени 18 ноября 2019

Рассказываем о главных новостях дня
Вадим Бегун
Поделиться:
Рассказываем о главных новостях дня. Фото - pixabay.com.Рассказываем о главных новостях дня. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

1. Сегодня СМИ сообщили, что на одной из улиц Тюмени мерзнет одинокий верблюд Кеша. По информации газеты, животное «лежит в снегу и покрывается инеем».

Прокуратура взялась проверять эту информацию. Чем закончилась проверка, мы сообщим дополнительно.

В Тюмени мерзнет верблюд Кеша. Фото - pixabay.com.

В Тюмени мерзнет верблюд Кеша. Фото - pixabay.com.

2. Сегодня утром жильцы дома №86 по улице Республики получили пренеприятное известие. В их доме загорелась кровля. Пожар был полностью потушен через полчаса.

Прибывшим спасателям даже не пришлось проводить эвакуацию. Люди сами вышли из своих квартир на улицу.

В тюменской пятиэтажке загорелась кровля. Фото - 2Гис.

В тюменской пятиэтажке загорелась кровля. Фото - 2Гис.

3. Сегодня стало известно, что накануне в общежитии на улице Комбинатской был обнаружен труп мужчины. Сейчас полицейские устанавливают причину смерти 41-летнего горожанина.

Однако уже известно, что ничего криминального в его смерти нет.

4. Хорошие новости для любителей покататься на двухколесном транспорте. В следующем году для велосипедистов построят семь километров велодорожек.

Они пройдут по улицам Пермякова (от Менделеева до 50 лет Октября), Федорова (от Федюнинского до Солнечной), Энергостроителей и другим.

5. История от полицейских: жили-были супруги – 61-летний пенсионер и 38-летняя безработная. Все бы ничего, если бы мужчина не приревновал свою «молодую» любимую.

Однако женщина оказалась «не промах» и всадила нож в живот пожилому человеку. Сейчас мужчина находится в больнице. Продолжится ли любовная история – пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У Югры есть все шансы раньше срока вовлечь больше половины жителей в спорт
На «зимовку» – со страховкой
В Югре начали работу первые центры амбулаторной онкологической помощи
«Вторая Харьковская»: в Тюмени снова посреди дороги образовалась дыра
Банк УРАЛСИБ подвел итоги деятельности за 9 месяцев 2019 года в соответствии с РСБУ
В следующем году в Тюмени построят семь километров велодорожек
Тюменец побил ружьем женщину, а после выстрелил ей в ногу
Счет шел на секунды: тюменец чудом выжил, отравившись выхлопными газами
На Тюмень надвигаются аномальные холода
Труп тюменца обнаружен в общежитии на улице Комбинатской
«Люди идут с улыбкой»: тюменский депутат стал наблюдателем на выборах в Белоруссии
В Тюменской области сильно выросло число наркопреступлений
Ялуторовчанин в гостях избил чайником женщину
Ловкость рук: ишимский врач вытащил вишневую косточку из уха малыша
Тюменский пенсионер приревновал молодую супругу и получил ножом в живот
У губернатора Тюменской области Александра Моора новый заместитель
Люди вышли на улицу: в тюменской пятиэтажке загорелась кровля
Тюменская прокуратура проверит информацию о замерзающем верблюде по имени Кеша
В Тобольске будет реализован проект «Умный город»
Обанкротившийся тюменский научный центр распродает свои медали
Опреден подрядчик, который отремонтирует Спасскую церковь в Тюмени
Тюменцы стоят в пробке на улице Щербакова из-за крупного ДТП
В Тюменской области произошло 57 пожаров за минувшую неделю
Один год колонии получил тюменец, который не садился за руль трезвым
В Тюмени зажгли свечи в память о погибших в ДТП