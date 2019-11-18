2019-11-18T15:22:11+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ подвел итоги деятельности за 9 месяцев 2019 года в соответствии с РСБУ

Вадим Бегун
Поделиться:
Операционный офис "Тюменский" банка УРАЛСИБ.Операционный офис "Тюменский" банка УРАЛСИБ.
Изменить размер текста:

По итогам 9 месяцев 2019 года чистая прибыль Банка составила 11,4 млрд руб. против 7,5 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Чистые процентные доходы за 9 месяцев 2019 года составили 31,2 млрд руб. против 25,0 млрд руб. годом ранее.

В 3 квартале 2019 года активы Банка увеличились на 38,8 млрд руб. по сравнению с предыдущим кварталом и достигли 517,6 млрд руб., в том числе чистая ссудная задолженность – 311,7 млрд руб., вложения в финансовые активы – 118,2 млрд руб.

Капитал Банка по итогам 3 квартала 2019 года достиг 56,8 млрд руб. Все обязательные нормативы выполнялись Банком с существенным запасом.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15).

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюмени к концу 2020 года появится новый детский сад
Работник детсада из Тюменского района борется за победу в конкурсе «Воспитатель года – 2019»
Тюменская область – в десятке Индекса научно-технологического развития субъектов РФ по итогам 2018 года
В инвестиционном портфеле Тюменской области 700 проектов на сумму 36 млрд рублей
Тюменская область привлекает внимание промышленников и инвесторов инновационной средой и благоприятным инвестклиматом
Пятнадцать тюменских предприятий заявились на конкурс «Экспортёр года Тюменской области»
Ялуторовские школьники поборются за свой первый миллион
Тюменский Экспортный форум состоится в Технопарке 3 декабря
Тюменские предприятия достойно представили регион на Международной выставке в Абу-Даби
Замерзающий верблюд, пожар в пятиэтажке и труп в общежитии: публикуем главные новости Тюмени 18 ноября 2019
У Югры есть все шансы раньше срока вовлечь больше половины жителей в спорт
На «зимовку» – со страховкой
В Югре начали работу первые центры амбулаторной онкологической помощи
«Вторая Харьковская»: в Тюмени снова посреди дороги образовалась дыра