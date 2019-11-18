«Вторая Харьковская»: в Тюмени снова посреди дороги образовалась дыра

18 Нояб. 15:37 2019-11-18T15:37:42+03:00

На этот раз пострадал асфальт на Грибоедова

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В Тюмени на улице Грибоедова провалился асфальт. К счастью, на этот раз масштаб бедствия не так велик: в прошлый раз коммунальщики заделывали дыру на улице Харьковской двое суток.

О том, что на улице Грибоедова образовалась дыра, в социальных сетях сообщили местные жители. Горожане тут же приняли «обыгрывать» эту ситуацию, назвав ЧП «второй Харьковской».

«У вас что с дорогами стало? Вы под землю уходите что ли?», «Дороги в Тюмени такие суровые, что начинают поедать сами себя», «Ливневки в свое время не сделали, вот город и пропитывается влагой, и провалы в почве», – предполагают местные жители.

Однако есть и более фантастические версии произошедшего. Так, одни считают, что на Тюмень упал маленький астероид, другие утверждают, что во всем виноваты кроты. Один горожанин вообще заявил, что это пуп Земли.

Кстати, спустя несколько часов дыру в асфальте накрыли бетонным блоком и рядом поставили предупреждающий знак.

ИСТОЧНИК KP.RU