В следующем году в Тюмени построят семь километров велодорожек

18 Нояб. 15:07 2019-11-18T15:07:31+03:00

Это немного меньше, чем в этом 2019-ом

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В 2020 году в Тюмени построят семь километров велодорожек. Если сравнивать с этим годом, то это меньше на три километра.

По информации сообщества велосипедистов Тюмени, на сегодняшний день в областном центре запроектировано около 56 километров велосипедных дорожек. Они будут находиться на улицах Республики, Ленина, Профсоюзной, Алебашевской, Чекистов, а также в Гилевской роще.

В следующем году планируется возвести около семи километров велодорожек. Они пройдут по улицам Пермякова (от Менделеева до 50 лет Октября), Федорова (от Федюнинского до Солнечной), Энергостроителей и другим.

По информации сообщества, с целью создания основного «каркаса» сети велодорожек приоритет по строительству, как правило, отдается магистральным улицам города. Однако при планировании развития сети немаловажная роль отводится и созданию велосипедной связи с парками и скверами.

ИСТОЧНИК KP.RU