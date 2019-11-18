2019-11-18T15:07:31+03:00
Общество

В следующем году в Тюмени построят семь километров велодорожек

Это немного меньше, чем в этом 2019-ом
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени возведут 7 километров велодорожек.В Тюмени возведут 7 километров велодорожек.Фото: Вадим Бегун
Изменить размер текста:

В 2020 году в Тюмени построят семь километров велодорожек. Если сравнивать с этим годом, то это меньше на три километра.

По информации сообщества велосипедистов Тюмени, на сегодняшний день в областном центре запроектировано около 56 километров велосипедных дорожек. Они будут находиться на улицах Республики, Ленина, Профсоюзной, Алебашевской, Чекистов, а также в Гилевской роще.

В следующем году планируется возвести около семи километров велодорожек. Они пройдут по улицам Пермякова (от Менделеева до 50 лет Октября), Федорова (от Федюнинского до Солнечной), Энергостроителей и другим.

По информации сообщества, с целью создания основного «каркаса» сети велодорожек приоритет по строительству, как правило, отдается магистральным улицам города. Однако при планировании развития сети немаловажная роль отводится и созданию велосипедной связи с парками и скверами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюмени к концу 2020 года появится новый детский сад
Работник детсада из Тюменского района борется за победу в конкурсе «Воспитатель года – 2019»
Тюменская область – в десятке Индекса научно-технологического развития субъектов РФ по итогам 2018 года
В инвестиционном портфеле Тюменской области 700 проектов на сумму 36 млрд рублей
Тюменская область привлекает внимание промышленников и инвесторов инновационной средой и благоприятным инвестклиматом
Пятнадцать тюменских предприятий заявились на конкурс «Экспортёр года Тюменской области»
Ялуторовские школьники поборются за свой первый миллион
Тюменский Экспортный форум состоится в Технопарке 3 декабря
Тюменские предприятия достойно представили регион на Международной выставке в Абу-Даби
Замерзающий верблюд, пожар в пятиэтажке и труп в общежитии: публикуем главные новости Тюмени 18 ноября 2019
У Югры есть все шансы раньше срока вовлечь больше половины жителей в спорт
На «зимовку» – со страховкой
В Югре начали работу первые центры амбулаторной онкологической помощи
«Вторая Харьковская»: в Тюмени снова посреди дороги образовалась дыра
Банк УРАЛСИБ подвел итоги деятельности за 9 месяцев 2019 года в соответствии с РСБУ