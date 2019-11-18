В следующем году в Тюмени построят семь километров велодорожек
В 2020 году в Тюмени построят семь километров велодорожек. Если сравнивать с этим годом, то это меньше на три километра.
По информации сообщества велосипедистов Тюмени, на сегодняшний день в областном центре запроектировано около 56 километров велосипедных дорожек. Они будут находиться на улицах Республики, Ленина, Профсоюзной, Алебашевской, Чекистов, а также в Гилевской роще.
В следующем году планируется возвести около семи километров велодорожек. Они пройдут по улицам Пермякова (от Менделеева до 50 лет Октября), Федорова (от Федюнинского до Солнечной), Энергостроителей и другим.
По информации сообщества, с целью создания основного «каркаса» сети велодорожек приоритет по строительству, как правило, отдается магистральным улицам города. Однако при планировании развития сети немаловажная роль отводится и созданию велосипедной связи с парками и скверами.
ИСТОЧНИК KP.RU