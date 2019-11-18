На Тюмень надвигаются аномальные холода

18 Нояб. 13:53 2019-11-18T13:53:20+03:00

Температура воздуха может опуститься до 28 градусов ниже нуля

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Тюменцев уведомляют о неблагоприятных природных явлениях. Завтра, 19 ноября, в областном центре ожидается резкое понижение температуры воздуха.

По данным Тюменского гидрометцентра, 19 ноября будет облачно с прояснениями. Ночью осадков не ожидается, днем преимущественно также будет без осадков. В этот день понервничать тюменцев заставит северо-восточный ветер 4-9 метров в секунду.

Резкое похолодание ожидается сегодня ночью. Температура воздуха опустится до минус 26, 28 градусов, днем она немного поднимется – до 21, 23 градусов со знаком «минус».

В среду, 20 ноября, будет переменная облачность, без осадков. В этот день также будет северный ветер 4-9 метров в секунду. Температура ночью – минус 25, 27 градусов, днем – -19,-21.

ИСТОЧНИК KP.RU