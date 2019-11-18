2019-11-18T13:53:20+03:00
Общество

На Тюмень надвигаются аномальные холода

Температура воздуха может опуститься до 28 градусов ниже нуля
Вадим Бегун
Поделиться:
Комментарии: comments2
Тюменцев ждут сильные холода.Тюменцев ждут сильные холода.Фото: Вадим Бегун
Изменить размер текста:

Тюменцев уведомляют о неблагоприятных природных явлениях. Завтра, 19 ноября, в областном центре ожидается резкое понижение температуры воздуха.

По данным Тюменского гидрометцентра, 19 ноября будет облачно с прояснениями. Ночью осадков не ожидается, днем преимущественно также будет без осадков. В этот день понервничать тюменцев заставит северо-восточный ветер 4-9 метров в секунду.

Резкое похолодание ожидается сегодня ночью. Температура воздуха опустится до минус 26, 28 градусов, днем она немного поднимется – до 21, 23 градусов со знаком «минус».

В среду, 20 ноября, будет переменная облачность, без осадков. В этот день также будет северный ветер 4-9 метров в секунду. Температура ночью – минус 25, 27 градусов, днем – -19,-21.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюмени к концу 2020 года появится новый детский сад
Работник детсада из Тюменского района борется за победу в конкурсе «Воспитатель года – 2019»
Тюменская область – в десятке Индекса научно-технологического развития субъектов РФ по итогам 2018 года
В инвестиционном портфеле Тюменской области 700 проектов на сумму 36 млрд рублей
Тюменская область привлекает внимание промышленников и инвесторов инновационной средой и благоприятным инвестклиматом
Пятнадцать тюменских предприятий заявились на конкурс «Экспортёр года Тюменской области»
Ялуторовские школьники поборются за свой первый миллион
Тюменский Экспортный форум состоится в Технопарке 3 декабря
Тюменские предприятия достойно представили регион на Международной выставке в Абу-Даби
Замерзающий верблюд, пожар в пятиэтажке и труп в общежитии: публикуем главные новости Тюмени 18 ноября 2019
У Югры есть все шансы раньше срока вовлечь больше половины жителей в спорт
На «зимовку» – со страховкой
В Югре начали работу первые центры амбулаторной онкологической помощи
«Вторая Харьковская»: в Тюмени снова посреди дороги образовалась дыра
Банк УРАЛСИБ подвел итоги деятельности за 9 месяцев 2019 года в соответствии с РСБУ