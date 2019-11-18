2019-11-18T13:27:51+03:00
Происшествия

Труп тюменца обнаружен в общежитии на улице Комбинатской

Смерть мужчин не носит криминального характера
Вадим Бегун
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В Тюмени обнаружен труп мужчины.В Тюмени обнаружен труп мужчины.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени накануне, 17 ноября, был обнаружен труп мужчины. В городской полиции рассказали некоторые подробности.

– Вчера около 20.40 в отдел полиции № 8 поступило сообщение об обнаружении тела мужчины в квартире, расположенной по улице Комбинатской. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства смерти 41-летнего мужчины, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

В ведомстве также добавили, что, предварительно, смерть тюменца не носит криминального характера.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в областном центре на улице Чаплина обнаружен труп голого мужчины. Медикам оставалось констатировать смерть пациента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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