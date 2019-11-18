«Люди идут с улыбкой»: тюменский депутат стал наблюдателем на выборах в Белоруссии

18 Нояб. 13:03 2019-11-18T13:03:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Депутат государственной Думы от Тюменской области Николай Брыкин выступил в качестве наблюдателя на выборах в Белоруссии. Чиновник побывал на участках в Минске, Столбцах и Минской области, и рассказывает, что там царит позитивная атмосфера.

– Выборы состоялись 17 числа, серьезных нарушений не зафиксировано. Хорошо чувствуется демократичность и прозрачность выборов. Ни о каком давлении на избирателей речи быть не может, что бы кто ни говорил. На всех участках играет музыка, люди идут с улыбкой, целыми семьями, с друзьями. Очень позитивная атмосфера, – сообщил Николай Брыкин.

По его словам, всего на выборах присутствовало более тысячи международных экспертов-наблюдателей. Из одного СНГ было более пятисот. Народный избранник отметил, что в стране большая конкуренция на место – порядка 520 кандидатов на 110 округов. Он также сравнил выборы в России и Белоруссии: «У нас гораздо больше технических возможностей, а там идет подсчет вручную».

ИСТОЧНИК KP.RU