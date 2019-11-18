Тюменец побил ружьем женщину, а после выстрелил ей в ногу
В Голышманово разыгралась настоящая драма между двумя неприятелями. Местный житель ударил прикладом женщину, после чего выстрелил ей в ногу.
– В день происшествия ранее судимый 34-летний житель села Скарединка возвращался с охоты и увидел около дома потерпевшей машину знакомого. Надеясь, что друг отвезет его в райцентр, мужчина решил его дождаться. В дом мужчина заходить не стал, так как конфликтовал с 59-летней хозяйкой. Однако та увидела, что неприятель сел на ее скамейку, выбежала из дома и стала его прогонять, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.
Сначала охотник выстрелил в воздух, но после того, как женщина продолжила его выталкивать, он огрел ее прикладом по голове и пошел домой. Но хозяйка дома догнала его и попыталась отнять ружье. Тогда-то и произошел выстрел. Обстоятельства произошедшего выяснит следствие.
Охотнику, в отношении которого возбуждено уголовное дело, грозит лишение свободы на срок до десяти лет. Незарегистрированное охотничье ружье у него изъяли.
ИСТОЧНИК KP.RU