В Тюменской области сильно выросло число наркопреступлений

18 Нояб. 12:35 2019-11-18T12:35:05+03:00

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В Тюменской области по сравнению с прошлым годом увеличилось число преступлений, связанных с наркотиками. Почти тысячу уголовных дел направили прокуроры в суды с начала этого года.

– За 10 месяцев этого года в регионе зарегистрировано 2075 преступлений (за 10 месяцев прошлого года 1484) в сфере незаконного оборота наркотиков. Из них 1215 преступлений – это наркосбыты. Больше всего таких преступлений совершено в областном центре (1455), а также в Тобольске (174), Ишиме (104) и Тюменском районе (147), – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что в суды направлено 952 уголовных дела. Большинство из них рассмотрены и вынесены обвинительные приговоры. Прокурорами были проанализированы причины роста наркопреступлений и приняты дополнительные меры по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU