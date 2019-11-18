У губернатора Тюменской области Александра Моора новый заместитель

СЕГОДНЯ 11:11 2019-11-18T11:11:41+03:00

Им стал директор регионального департамента потребительского рынка и туризма Андрей Пантелеев

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Андрей Пантелеев назначен заместителем губернатора Тюменской области. Соответствующее распоряжение подписал сегодня, 18 ноября, губернатор Александр Моор. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, он будет координировать деятельность департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области и департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

О назначении Андрея Вадимовича на должность заместителя губернатора Александр Моор объявил на заседании президиума областного правительства. Ранее вместе с жилищно-коммунальной сферой это направление курировал заместитель губернатора Вячеслав Вахрин. По словам главы региона, задачи, которые стоят в инвестиционной сфере, требуют большей концентрации и внимания.

- С большой энергией Андрей Вадимович занимался развитием туризма, благодаря чему Тюменская область сделала многие прорывные вещи, теперь ему предстоит также активно заниматься инвестиционной политикой. При этом важно помнить, что инвестиционная сфера, не отдельное направление, это сквозная тема для всех отраслей, - подчеркнул Александр Моор.

Андрей Вадимович Пантелеев родился в Тюмени. В 2000 году окончил Тюменский государственный архитектурно-строительный университет (ныне ТИУ). С 2010 года Андрей Пантелеев занимал должность начальника управления лицензирования и регулирования потребительского рынка Тюменской области, директором департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU