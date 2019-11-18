Тюменский пенсионер приревновал молодую супругу и получил ножом в живот

СЕГОДНЯ 11:19 2019-11-18T11:19:04+03:00

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61-летний тюменец оказался на больничной койке из-за своей ревности. Тяжкие телесные повреждения ему нанесла жена, которая младше его на 23 года.

– За день до преступления супруги распивали алкоголь. Спустя несколько часов женщина сообщила мужу, что идет к подруге продолжать застолье. Потерпевший отпустил возлюбленную, а сам остался дома. Проснувшись на следующий день, мужчина понял, что его любимая отсутствовала всю ночь, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Когда тюменка вернулась, между ними произошел конфликт на почве ревности. В ходе драки разгоряченная женщина схватила кухонный нож и ударила им в живот потерпевшего.

В настоящее время 38-летняя безработная жительница Тюмени задержана, она призналась в содеянном. В отношении нее возбуждено уголовное дело. Теперь горожанке грозит тюремное заключение на срок до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU