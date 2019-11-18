Ловкость рук: ишимский врач вытащил вишневую косточку из уха малыша

СЕГОДНЯ 11:43 2019-11-18T11:43:49+03:00

На сложную манипуляцию у мужчины ушло две минуты

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Ишимский оториноларинголог Александр Гартунг сумел вытащить косточку из уха ребенка без операционного вмешательства. Процедура заняла всего две минуты.

Малыша из соседнего района привезли в областную больницу №4 в полночь. Ситуацию осложняло то, что косточка уже вклинилась глубоко в костный отдел слухового прохода.

Повезло, что косточка не была гладкой. Фото - Жанна Стрижак.

– Чаще такие ситуации разрешаются хирургическим путем. Только благодаря тому, что косточка не гладкой круглой формы, а немного овальной, мне удалось найти просвет между нею и стенкой наружного слухового прохода, зацепить ее крючком и вытащить. Процедура заняла пару минут, но это дело случая, все могло произойти по-другому, – рассказал Гартунг.

Доктор советует родителям ни в коем случае не оставлять инородный объект в ухе в надежде, что он выпадет. Однако не следует пытаться удалить его самостоятельно. Такие попытки могут привести к ранению кожи слухового прохода, повреждению и перфорации барабанной перепонки, вторичному инфицированию, глубокому вклиниванию в костный отдел наружного слухового прохода вплоть до попадания в среднее ухо.

ИСТОЧНИК KP.RU