Ловкость рук: ишимский врач вытащил вишневую косточку из уха малыша
Ишимский оториноларинголог Александр Гартунг сумел вытащить косточку из уха ребенка без операционного вмешательства. Процедура заняла всего две минуты.
Малыша из соседнего района привезли в областную больницу №4 в полночь. Ситуацию осложняло то, что косточка уже вклинилась глубоко в костный отдел слухового прохода.
Повезло, что косточка не была гладкой. Фото - Жанна Стрижак.
– Чаще такие ситуации разрешаются хирургическим путем. Только благодаря тому, что косточка не гладкой круглой формы, а немного овальной, мне удалось найти просвет между нею и стенкой наружного слухового прохода, зацепить ее крючком и вытащить. Процедура заняла пару минут, но это дело случая, все могло произойти по-другому, – рассказал Гартунг.
Доктор советует родителям ни в коем случае не оставлять инородный объект в ухе в надежде, что он выпадет. Однако не следует пытаться удалить его самостоятельно. Такие попытки могут привести к ранению кожи слухового прохода, повреждению и перфорации барабанной перепонки, вторичному инфицированию, глубокому вклиниванию в костный отдел наружного слухового прохода вплоть до попадания в среднее ухо.
ИСТОЧНИК KP.RU