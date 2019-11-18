Люди вышли на улицу: в тюменской пятиэтажке загорелась кровля

СЕГОДНЯ 10:49 2019-11-18T10:49:27+03:00

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В Тюмени сегодня, 18 ноября, в доме на улице Республики, 86 вспыхнула кровля. Жильцы дома, не дожидаясь приезда пожарных, сами вышли на улицу.

– Вызов по этому поводу на пульт дежурного поступил в 9.50. Звонившие сообщили, что идет задымление кровли дома. Прибывшие на место происшествия спасатели увидели, что горит деревянная обрешетка. Пожар удалось локализовать к 10.21, открытое горение было ликвидировано в 10.24, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что в тушении пожара было задействовано 9 единиц основной техники, 3 единицы спецтехники и 30 человек личного состава. В настоящее время огнеборцы занимаются проливкой конструкций.

Информации о погибших и пострадавших нет. Стало известно, что жильцы дома, почувствовав запах дыма, сами вышли на улицу.

ИСТОЧНИК KP.RU