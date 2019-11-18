В Тобольске будет реализован проект «Умный город»

СЕГОДНЯ 09:59 2019-11-18T09:59:14+03:00

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ПАО «Ростелеком» и Администрация города Тобольска Тюменской области подписали соглашение о намерениях по созданию и реализации проектов «Умный город» и «Комфортная городская среда» в рамках программы «Цифровая экономика Российской Федерации» на закрытии XII Тюменского форума и выставки «ИНФОТЕХ-2019»

Стороны договорились определить город Тобольск в качестве пилотной зоны по созданию и реализации проектов серии «Умный город». Предметом соглашения является взаимодействие администрации Тобольска и «Ростелекома» в сферах внедрения цифровых решений в самые разные отрасли. Среди них могут быть системы интеллектуального видеонаблюдения, управления городским общественным транспортом, учета коммунальных ресурсов, а также цифровая платформа управления городским хозяйством.

Соглашение предусматривает сотрудничество по разработке предложений в области создания и реализации проектов «Умный город» и «Комфортная городская среда» в Тобольске, в том числе создания условий для внедрения в различные сферы деятельности комплексных информационных решений, обмена опытом и информацией, определение приоритетов развития города Тобольска, оценка потребностей, определение целевых индикаторов и критериев достижения желаемого уровня развития территорий.

Максим Афанасьев, глава администрации города Тобольска:

- Сегодня все участники процесса цифровизации напрямую заинтересованы в ускорении его реализации. Современный город не может и не должен быть таким же, каким был 20 или 30 лет назад. Тобольск – город, имеющий богатое культурное наследие. «Умные остановки», системы управления ЖКХ и транспортом, городское видеонаблюдение - эти решения уже сегодня нужны людям. Те результаты, которые мы имеем в части «Безопасного города» дают нам серьезные предпосылки к дальнейшим шагам.

Владимир Барвинский, директор филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком»: «Умные» технологии позволяют управлять городской инженерной и транспортной инфраструктурой, добиваться более эффективного предоставления коммунальных услуг, в режиме реального времени отслеживать ситуацию в городе и многое другое. Уже есть конкретные примеры реализованных в Тобольске проектов: «Ростелеком» организовал систему видеонаблюдения в исторических центрах - на Красной площади Тобольского кремля и Прямском ввозе, установив 103 камеры видеонаблюдения. Для исполнения проекта была создана инфраструктура, которая включила цифровые видеокамеры, серверное оборудование и каналы связи, обеспечивающие видеонаблюдение. «Ростелеком» готов сегодня предложить Тюменской области полный пакет для цифровизации региона, который поспособствует, в первую очередь, росту качества жизни людей».

Напомним, что ранее Правительство Тюменской области, ПАО «Ростелеком» и Тюменский индустриальный университет подписали трехстороннее соглашение о взаимодействии при реализации проекта «Умный регион». В Тюменской области уже успешно работают выполненные «Ростелекомом» проекты в сферах здравоохранения, образования, безопасности. Так, в регионе удалось снизить количество нарушений ПДД за счет системы фотовидеофиксации на 60%.