2019-11-18T10:24:34+03:00
Общество

Тюменская прокуратура проверит информацию о замерзающем верблюде по имени Кеша

По описанным в СМИ фактам будет проведена проверка
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменская прокуратура проверит, как живет верблюд Кеша. Фото - pixabay.com.Тюменская прокуратура проверит, как живет верблюд Кеша. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

Природоохранная прокуратура проверит условия содержания верблюда Кеши. Дело в том, что одно из средств массовых информаций опубликовало информацию о том, что животное «лежит в снегу и покрывается инеем».

– Публикация о содержании на улице в Тюмени верблюда появилась в СМИ 18 ноября. Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура с участием органов ветеринарного контроля проведет по данному факту проверку, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

По информации СМИ, почти все время верблюд Иннокентий проводит время на цепи на улице. Зимой он живет на снегу, и угощается тем, чем подкармливают жители. Там также сказано, что животное грязное, облезшее и истощенное, и из года в год выглядит только хуже.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24