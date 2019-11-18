Тюменская прокуратура проверит информацию о замерзающем верблюде по имени Кеша
Природоохранная прокуратура проверит условия содержания верблюда Кеши. Дело в том, что одно из средств массовых информаций опубликовало информацию о том, что животное «лежит в снегу и покрывается инеем».
– Публикация о содержании на улице в Тюмени верблюда появилась в СМИ 18 ноября. Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура с участием органов ветеринарного контроля проведет по данному факту проверку, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
По информации СМИ, почти все время верблюд Иннокентий проводит время на цепи на улице. Зимой он живет на снегу, и угощается тем, чем подкармливают жители. Там также сказано, что животное грязное, облезшее и истощенное, и из года в год выглядит только хуже.
ИСТОЧНИК KP.RU