Тюменская прокуратура проверит информацию о замерзающем верблюде по имени Кеша

СЕГОДНЯ 10:24 2019-11-18T10:24:34+03:00

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Природоохранная прокуратура проверит условия содержания верблюда Кеши. Дело в том, что одно из средств массовых информаций опубликовало информацию о том, что животное «лежит в снегу и покрывается инеем».

– Публикация о содержании на улице в Тюмени верблюда появилась в СМИ 18 ноября. Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура с участием органов ветеринарного контроля проведет по данному факту проверку, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

По информации СМИ, почти все время верблюд Иннокентий проводит время на цепи на улице. Зимой он живет на снегу, и угощается тем, чем подкармливают жители. Там также сказано, что животное грязное, облезшее и истощенное, и из года в год выглядит только хуже.

ИСТОЧНИК KP.RU