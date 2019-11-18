Опреден подрядчик, который отремонтирует Спасскую церковь в Тюмени

СЕГОДНЯ 09:09 2019-11-18T09:09:01+03:00

На аукцион была подана лишь одна заявка

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В Тюмени определился подрядчик, который капитально отремонтирует объект культурного наследия федерального значения «Церковь Спаса», который находится по адресу: улица Ленина, 43. На обновление местные власти потратят 243,7 миллионов рублей.

Из информации, размещенной на сайте госзакупок, стало известно, что на аукцион была подана лишь одна заявка – от ООО «Дизайн-2000». Она была признана соответствующей всем требованиям, и в итоге компания стала победителем лота.

По данным СБИС, ранее данное общество уже занималось подобными работами. На его счету – работы по сохранения Троицкого монастыря, здания богадельни при Богородицкой церкви в Тобольске и другие объекты.

Напомним, что закончить работу на объекте подрядчик должен спустя два года с даты заключения контракта. Заказчиком является управление капитального строительства.

ИСТОЧНИК KP.RU