2019-11-18T08:44:15+03:00
Происшествия

Тюменцы стоят в пробке на улице Щербакова из-за крупного ДТП

Обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются
Вадим Бегун
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В Тюмени столкнулись два грузовика. Фото - соцсети.В Тюмени столкнулись два грузовика. Фото - соцсети.
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В Тюмени сегодня, 18 ноября, утром на улице Щербакова произошло жесткое ДТП. Здесь столкнулись два грузовых автомобиля. Очевидцы происшествия выкладывают в социальные сети фотография с места событий.

– В настоящий момент сотрудники ГИБДД работают на месте дорожного инцидента. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Известно, что в результате ДТП пострадал мужчина, его госпитализировали. Информация о характере травм уточняется, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Из-за ДТП на улице Щербакова образовалась большая пробка. Фото: Вадим Бегун

Из-за ДТП на улице Щербакова образовалась большая пробка.Фото: Вадим Бегун

Грузовики перекрыли дорогу так, что на улице Щербаекова образовалась огромная пробка. По данным сервиса «Яндекс.Карты», она не рассосалась до сих пор, передает «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU

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