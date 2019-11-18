Тюменцы стоят в пробке на улице Щербакова из-за крупного ДТП

СЕГОДНЯ 08:43 2019-11-18T08:44:15+03:00

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В Тюмени сегодня, 18 ноября, утром на улице Щербакова произошло жесткое ДТП. Здесь столкнулись два грузовых автомобиля. Очевидцы происшествия выкладывают в социальные сети фотография с места событий.

– В настоящий момент сотрудники ГИБДД работают на месте дорожного инцидента. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Известно, что в результате ДТП пострадал мужчина, его госпитализировали. Информация о характере травм уточняется, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Из-за ДТП на улице Щербакова образовалась большая пробка.Фото: Вадим Бегун

Грузовики перекрыли дорогу так, что на улице Щербаекова образовалась огромная пробка. По данным сервиса «Яндекс.Карты», она не рассосалась до сих пор, передает «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU