СЕГОДНЯ 08:29 2019-11-18T08:30:10+03:00

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В Тюменской области произошло 57 пожаров за минувшую неделю. Чаще всего горел жилой сектор. Там спасателям пришлось тушить 37 возгораний. Из огня спасено 4 человека.

За неделю к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения привлекались 37 раз: отключение аккумуляторной батареи, смыв ГСМ с проезжей части.

- С приходом холодов и началом отопительного сезона повышается риск возникновения пожара по причине нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации отопительных систем, печей и установок, - напомнили в главном управлении МЧС России по Тюменской области.

В ведомстве призвали быть внимательными и не допускать эксплуатацию неисправных и частично поврежденных печей и отопительных электроприборов, а также сушку и содержание дров, угля, одежды и других горючих материалов в непосредственной близости от отопительного прибора.

ИСТОЧНИК KP.RU