Тюменская область – в ТОП-10 регионов-лидеров по темпам развития культуры

17 Нояб. 21:46 2019-11-17T21:46:19+03:00

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Тюменская область впервые вошла в топ-10 регионов-лидеров по темпам развития культуры. Рейтинг ежегодно составляет Министерство культуры РФ, а итоги объявили 14 ноября на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

По словам директора департамента культуры Тюменской области Елены Майер, столь высокие показатели – результат всей команды, включая учреждения культуры, муниципальные образования и каждого сотрудника сферы культуры. Она подчеркнула, что большое значение в получении статуса региона-лидера оказал национальный проект «Культура», реализация которого задаёт всей отрасли динамичный ритм развития.

Только в этом году в рамках нацпроекта школы искусств Тюменской области получили более 220 инструментов и 5 тысяч учебных материалов и оборудования, а в муниципальных образованиях заработали 13 передвижных культурных комплексов и 3 виртуальных концертных зала. В Богандинском открылся новый комфортабельный культурно-досуговый центр, также впервые был организован региональный фестиваль-конкурс любительских коллективов, реализованы три крупных выставочных проекта федеральных и региональных музеев. Презентовали и первый мультимедийный VR-тур, создан Тюменский региональный опорный центр «Волонтеры культуры».

Отметим, что Тюменская область также заняла третье место по удовлетворённости условиями для занятия творчеством и второе место по удовлетворённости услугами культуры в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU