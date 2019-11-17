17 Нояб. 21:36 2019-11-17T21:36:33+03:00

Размер минимальной заработной платы в Тюменской области увеличится на 7,5% Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области

Он составит 12200 рублей, и впервые превысит величину прожиточного минимума

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Губернатор Тюменской области Александр Моор в минувшую пятницу, 15 ноября, встретился с представителями отраслевых профсоюзных организаций Тюменской области. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, глава региона отметил положительную динамику в основных секторах региональной экономики (промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, розничной торговле и предоставлению услуг населению).

- Позитивные тенденции есть и в социально-трудовой сфере, в частности, стабильность на рынке труда, - подчеркнул глава региона.

При поддержке работодателей с 1 января 2020 в Тюменской области на 7,5% увеличится размер минимальной заработной платы, который составит 12200 рублей. Он впервые превысит величину прожиточного минимума.

Итогом встречи стало подписание регионального соглашения между правительством Тюменской области, Союзом «Тюменское межрегиональное объединение организаций профсоюзов «Тюменский областной совет профессиональных союзов» и Союзом «Региональное объединение работодателей Тюменской области» на трехлетний период 2020-2022 годы. Свои подписи под документом поставили Александр Моор, председатель правления Союза работодателей Дмитрий Горицкий и председатель «Тюменского облсовпрофа» Михаила Кивацкого.

Как отметил глава региона, соглашение – основа взаимодействия и сотрудничества и работающий инструмент социального партнёрства, который доказал свою состоятельность и жизнеспособность.

- Реализация соглашения позволит нам продолжить скоординированную работу над повышением уровня жизни людей, созданием условий для эффективного экономического развития региона. Именно поэтому социальным партнерам всех уровней надо приложить максимальные усилия по выполнению обязательств соглашения, – резюмировал Александр Моор.

ИСТОЧНИК KP.RU