Волонтёры проекта «ГидыTMN 55+» проводят для тюменцев благотворительные туры

17 Нояб. 21:23 2019-11-17T21:23:08+03:00

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Более 500 тюменцев и гостей областной столицы до конца ноября примут участие в благотворительных городских турах, которые проводят волонтёры проекта «ГидыTMN 55+». Проект соответствует основным направлениям национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение», является одним из ведущих направлений развития активного долголетия, повышения качества, продолжительности жизни.

Как рассказали в департаменте социального развития Тюменской области, на минувшей неделе авторский автобусный маршрут «В Сибири не было воны» презентовала «серебряный» волонтёр Любовь Уренёва, а гостями стали ученики лицея №81 и ветераны. Во время экскурсии по памятным местам участники познакомились с Тюменью военных лет и возложили цветы к мемориалам. Также они посетили памятник Николаю Кузнецову, мемориал «Вечный огонь», прогулялись по главным историческим улочкам города и узнали интересные факты от опытного гида. В качестве бонуса прошло костюмированное представление, конкурсы, викторины, а тюменский поэт Анатолий Глебов прочёл стихи собственного сочинения.

Как отметили организаторы, участники проекта ответственно подошли к созданию цикла обзорных просветительских туров.

- Они подготовили собственные авторские маршруты с посещением музеев города, а также пригласили почетных гостей – литераторов, поэтов и певцов. Кроме этого приготовили массу приятных сюрпризов, - говорят организаторы.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», социальный проект «Гиды TMN 55+» Тюменского регионального благотворительного фонда «Старшее поколение» является победителем конкурса Фонда президентских грантов.

ИСТОЧНИК KP.RU