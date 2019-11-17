2019-11-17T21:23:08+03:00
Общество

Волонтёры проекта «ГидыTMN 55+» проводят для тюменцев благотворительные туры

Экскурсии проходят в рамках регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Волонтёры проекта «ГидыTMN 55+» проводят для тюменцев благотворительные турыВолонтёры проекта «ГидыTMN 55+» проводят для тюменцев благотворительные туры
Изменить размер текста:

Более 500 тюменцев и гостей областной столицы до конца ноября примут участие в благотворительных городских турах, которые проводят волонтёры проекта «ГидыTMN 55+». Проект соответствует основным направлениям национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение», является одним из ведущих направлений развития активного долголетия, повышения качества, продолжительности жизни.

Как рассказали в департаменте социального развития Тюменской области, на минувшей неделе авторский автобусный маршрут «В Сибири не было воны» презентовала «серебряный» волонтёр Любовь Уренёва, а гостями стали ученики лицея №81 и ветераны. Во время экскурсии по памятным местам участники познакомились с Тюменью военных лет и возложили цветы к мемориалам. Также они посетили памятник Николаю Кузнецову, мемориал «Вечный огонь», прогулялись по главным историческим улочкам города и узнали интересные факты от опытного гида. В качестве бонуса прошло костюмированное представление, конкурсы, викторины, а тюменский поэт Анатолий Глебов прочёл стихи собственного сочинения.

Как отметили организаторы, участники проекта ответственно подошли к созданию цикла обзорных просветительских туров.

- Они подготовили собственные авторские маршруты с посещением музеев города, а также пригласили почетных гостей – литераторов, поэтов и певцов. Кроме этого приготовили массу приятных сюрпризов, - говорят организаторы.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», социальный проект «Гиды TMN 55+» Тюменского регионального благотворительного фонда «Старшее поколение» является победителем конкурса Фонда президентских грантов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ялуторовчанин в гостях избил чайником женщину
Ловкость рук: ишимский врач вытащил вишневую косточку из уха малыша
Тюменский пенсионер приревновал молодую супругу и получил ножом в живот
У губернатора Тюменской области Александра Моора новый заместитель
Люди вышли на улицу: в тюменской пятиэтажке загорелась кровля
Тюменская прокуратура проверит информацию о замерзающем верблюде по имени Кеша
В Тобольске будет реализован проект «Умный город»
Обанкротившийся тюменский научный центр распродает свои медали
Опреден подрядчик, который отремонтирует Спасскую церковь в Тюмени
Тюменцы стоят в пробке на улице Щербакова из-за крупного ДТП
В Тюменской области произошло 57 пожаров за минувшую неделю
Один год колонии получил тюменец, который не садился за руль трезвым
В Тюмени зажгли свечи в память о погибших в ДТП