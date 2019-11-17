2019-11-17T21:14:04+03:00
Общество

В областном реабилитационном центре проводят мастер-классы по йоге для детей и их родителей

Парная практика помогает пациентам улучшить самочувствие и наладить контакт с ребёнком
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
В областном реабилитационном центре проводят мастер-классы по йоге для детей и их родителейВ областном реабилитационном центре проводят мастер-классы по йоге для детей и их родителей
Изменить размер текста:

Мастер-класс «Семейная йога для детей и взрослых», которую проводят профессиональные инструкторы, успешно проходит в реабилитационном центре «Родник». Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, принять участие в мастер-классе могут дети и родители, находящиеся на реабилитации в центре.

Парная практика помогает пациентам улучшить самочувствие и наладить контакт с ребёнком. По словам инструктора Максима Смолянинова, занятия такой йогой не будут скучны для ребёнка, ведь это динамическая практика. Пользу она принесёт и взрослым, которые ведут малоподвижный образ жизни.

- Семейная йога для трех поколений: детей, родителей, бабушек и дедушек одновременно. Это увлекательные игры для всех возрастов и простые упражнения, позволяющие снять напряжение в теле и во взаимоотношениях. Этот способ оздоровления не имеет противопоказаний, отличается заметным эффектом при отсутствии напряженных физических нагрузок, свойственных обычным спортивным программам, - отметил Максим Смолянинов.

Особенностью таких занятий является возможность объединить в группы детей и родителей. Йога укрепляет тело и дух, снимает стресс, расслабляет, дарит хорошее настроение, бодрость и силу. Программа – уникальная, разработана специально для семейных групп. Правда, пока йога не приобрела широкой известности, но те, кто приходят на занятия, утверждают, что конфликты в семье уступают место гармонии и единству.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ялуторовчанин в гостях избил чайником женщину
Ловкость рук: ишимский врач вытащил вишневую косточку из уха малыша
Тюменский пенсионер приревновал молодую супругу и получил ножом в живот
У губернатора Тюменской области Александра Моора новый заместитель
Люди вышли на улицу: в тюменской пятиэтажке загорелась кровля
Тюменская прокуратура проверит информацию о замерзающем верблюде по имени Кеша
В Тобольске будет реализован проект «Умный город»
Обанкротившийся тюменский научный центр распродает свои медали
Опреден подрядчик, который отремонтирует Спасскую церковь в Тюмени
Тюменцы стоят в пробке на улице Щербакова из-за крупного ДТП
В Тюменской области произошло 57 пожаров за минувшую неделю
Один год колонии получил тюменец, который не садился за руль трезвым
В Тюмени зажгли свечи в память о погибших в ДТП