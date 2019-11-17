17 Нояб. 21:14 2019-11-17T21:14:04+03:00

В областном реабилитационном центре проводят мастер-классы по йоге для детей и их родителей

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Мастер-класс «Семейная йога для детей и взрослых», которую проводят профессиональные инструкторы, успешно проходит в реабилитационном центре «Родник». Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, принять участие в мастер-классе могут дети и родители, находящиеся на реабилитации в центре.

Парная практика помогает пациентам улучшить самочувствие и наладить контакт с ребёнком. По словам инструктора Максима Смолянинова, занятия такой йогой не будут скучны для ребёнка, ведь это динамическая практика. Пользу она принесёт и взрослым, которые ведут малоподвижный образ жизни.

- Семейная йога для трех поколений: детей, родителей, бабушек и дедушек одновременно. Это увлекательные игры для всех возрастов и простые упражнения, позволяющие снять напряжение в теле и во взаимоотношениях. Этот способ оздоровления не имеет противопоказаний, отличается заметным эффектом при отсутствии напряженных физических нагрузок, свойственных обычным спортивным программам, - отметил Максим Смолянинов.

Особенностью таких занятий является возможность объединить в группы детей и родителей. Йога укрепляет тело и дух, снимает стресс, расслабляет, дарит хорошее настроение, бодрость и силу. Программа – уникальная, разработана специально для семейных групп. Правда, пока йога не приобрела широкой известности, но те, кто приходят на занятия, утверждают, что конфликты в семье уступают место гармонии и единству.

ИСТОЧНИК KP.RU