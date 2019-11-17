Александр Моор: Тюменская область готова решать задачи по диверсификации оборонно-промышленного комплекса

17 Нояб. 20:54 2019-11-17T20:54:01+03:00

Отечественные инновационные оборонные предприятия должны активно участвовать в реализации проектов «Умный город» и «Безопасный город», а также в создании и развитии современных телекоммуникационных систем. Такое мнение выразил губернатор Тюменской области Александр Моор на заседании комиссии Госдумы РФ по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса, которое состоялось в Тюмени 13 ноября. По словам главы региона, президент РФ поставил серьёзные задачи по диверсификации оборонно-промышленного комплекса. - Тюменская область готова активно участвовать в их решении, стать партнером в реализации пилотных проектов в этой сфере, площадкой для внедрения инновационных технологий. Мы с удовольствием воспользуемся возможностями для взаимодействия с ведущими оборонными предприятиями, - цитирует губернатора пресс-служба регионального правительства. Участники заседания отметили, что необходимо вводить преференции для отечественных оборонно-промышленных предприятий. Соответствующие предложения внесло правительство Тюменской области. В свою очередь заместитель губернатора Владимир Сысоев выступил с докладом о реализации в регионе национальной программы «Цифровая экономика». Как отметил Александр Моор, на реализацию нацпроектов выделяются огромные средства, и они должны работать на поддержку отечественных производителей и развитие российской экономики. По мнению председателя парламентской комиссии Владимира Гутенева, экономическая мощь Тюменской области открывает перед оборонно-промышленным комплексом большие возможности для диверсификации. Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области

Об этом глава региона заявил на прошедшем заседании комиссии Госдумы РФ по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса

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Отечественные инновационные оборонные предприятия должны активно участвовать в реализации проектов «Умный город» и «Безопасный город», а также в создании и развитии современных телекоммуникационных систем. Такое мнение выразил губернатор Тюменской области Александр Моор на заседании комиссии Госдумы РФ по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса, которое состоялось в Тюмени 13 ноября.

По словам главы региона, президент РФ поставил серьёзные задачи по диверсификации оборонно-промышленного комплекса.

- Тюменская область готова активно участвовать в их решении, стать партнером в реализации пилотных проектов в этой сфере, площадкой для внедрения инновационных технологий. Мы с удовольствием воспользуемся возможностями для взаимодействия с ведущими оборонными предприятиями, - цитирует губернатора пресс-служба регионального правительства.

Участники заседания отметили, что необходимо вводить преференции для отечественных оборонно-промышленных предприятий. Соответствующие предложения внесло правительство Тюменской области.

В свою очередь заместитель губернатора Владимир Сысоев выступил с докладом о реализации в регионе национальной программы «Цифровая экономика». Как отметил Александр Моор, на реализацию нацпроектов выделяются огромные средства, и они должны работать на поддержку отечественных производителей и развитие российской экономики.

По мнению председателя парламентской комиссии Владимира Гутенева, экономическая мощь Тюменской области открывает перед оборонно-промышленным комплексом большие возможности для диверсификации.

ИСТОЧНИК KP.RU