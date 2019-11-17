В Тюменской области пройдёт детско-юношеская спартакиада инвалидов
В Тюмени с 19 по 21 ноября состоится детско-юношеская спартакиада инвалидов. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, соревнования пройдут в легкоатлетическом манеже по таким видам спорта, как лёгкая атлетика, настольный теннис, дартс, парабадминтон и бочча. Спортсмены, которые займут призовые места, получат медали и дипломы. Специальными призами отметят участников в отдельных номинациях: «Спортивная надежда», «За волю к победе» и другие.
В состязаниях примут участие сборные команды городов и районов, которые сформировали по итогам первого этапа спартакиады, а также команды специализированных школ-интернатов. От Тюмени примут участие команды от четырёх административных округов. Спортсмены будут соревноваться в двух возрастных группах: «12-14 лет» и «15-17 лет» и в четырёх категориях: инвалиды по зрению, инвалиды по слуху, инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, а также спортсмены, которые занимаются по программе Специальной Олимпиады.
Организаторами спартакиады выступят региональные общественные организации при поддержке правительства Тюменской области.
Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала, что с 2017 года в регионе реализуется проект «Равные возможности», которые включают себя практические занятия по обучению инвалидов, страдающих психическими расстройствами. Также обучают инвалидов, которые испытывают трудности, связанные с социализацией, обучают социально-бытовым навыкам, навыкам финансовой безопасности, социальной коммуникации, пользованию объектами социальной инфраструктуры.
ИСТОЧНИК KP.RU