Один год колонии получил тюменец, который не садился за руль трезвым

СЕГОДНЯ 07:41 2019-11-18T07:41:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В Абатском районе вынесен приговор по уголовному делу в отношении 39-летнего жителя села Шевырино. Мужчина неоднократно садился за руль в нетрезвом виде, и в один «прекрасный» день это обстоятельство привело его на скамью подсудимых.

– Как следует из материалов уголовного дела, днем 6 августа этого года автопатруль ДПС на автодороге Майский-Абатское обратил внимание на автомобиль ВАЗ 21074, водитель которого при виде полицейских резко остановился и вышел из машины. Инспекторы узнали в нем подсудимого, который в июле 2019-го и ноябре 2016 года привлекался к уголовной ответственности. Выяснилось, что и в этот раз он снова управлял автомобилем в состоянии опьянения, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Суд по совокупности приговоров назначил подсудимому 1 год лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и на 3 года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

ИСТОЧНИК KP.RU