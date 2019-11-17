Инвалидов, страдающих психическими расстройствами, обучают социально-бытовым навыкам

17 Нояб. 20:06 2019-11-17T20:06:57+03:00

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В Тюменской области с 2017 года реализуется проект «Равные возможности», которые включают себя практические занятия по обучению инвалидов, страдающих психическими расстройствами. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, также обучают инвалидов, которые испытывают трудности, связанные с социализацией, обучают социально-бытовым навыкам, навыкам финансовой безопасности, социальной коммуникации, пользованию объектами социальной инфраструктуры. После обучения людей переводят на самостоятельное проживание с сопровождением.

В прошлом году в рамках проекта был разработан программный продукт «3D-квартира», в этом – программный продукт «3D-город». Они оба позволяют с помощью технологии виртуальной реальности оказаться в режиме реального времени в жилом помещении или в городской среде. Авторские права на проекты принадлежат областному центру реабилитации инвалидов.

На 1 октября 2019 года пятьдесят человек из числа клиентов психоневрологических интернатов, которые прошли обучающий курс с использованием программного продукта, переведены на самостоятельное проживание в домашних условиях. Анализ показал, что это уникальная, первая такого рода, программа.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что участники всероссийской научно-практической конференции «Профориентационные и профнавигационные технологии работы в системе инклюзивного профессионального образования» обсудили немало вопросов. В их числе: профессиональное самоопределение ребят с инвалидностью и ограниченными возможностями, непрерывное профессиональное образование, роль базовой профессиональной образовательной организации в региональной системе профессионального ориентирования и сопровождения молодых инвалидов.

ИСТОЧНИК KP.RU