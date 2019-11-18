Тюменец может попасть в колонию на пять лет за кражу велосипеда

СЕГОДНЯ 05:40 2019-11-18T05:40:24+03:00

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В дежурную часть вагайского отдела полиции позвонил 67-летний местный житель. Мужчина сообщил, что у него похитили велосипед за пять тысяч рублей.

– К потерпевшему пришел знакомый и попросил у него электропилу. Мужчина отдал ее товарищу и зашел в дом, а уже позже обнаружил пропажу из подсобного помещения двухколесного транспорта, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области, добавив, что установить личность и местонахождение подозреваемого не составило труда. В настоящее время 52-летний селянин задержан и доставлен в отдел полиции.

В ходе дальнейшего разбирательства мужчина свою вину признал и пояснил, что похитил велосипед для личного пользования. В настоящее время имущество возвращено законному владельцу. По данному факту следователем возбуждено уголовное дело. Санкция инкриминируемой тюменцу статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU