Тюменских предпринимателей учат развивать бизнес и повышать его рентабельность

17 Нояб. 19:55 2019-11-17T19:55:14+03:00

Трекшн-встреча «Предпринимательство в действиях» прошла в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

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В Торгово-промышленной палате на прошлой неделе состоялась трекшн-встреча в рамках программы акселерации для предпринимателей «Предпринимательство в действиях». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, она направлена на развитие регионального бизнеса и является важным этапом в реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Участники программы на встрече презентовали результаты работы проектов по итогу первых трех недель в акселерационной программе. Под руководством опытных бизнес-тренеров более 30 субъектов МСП развивают свой бизнес, повышают его рентабельность и прибыльность, расширяют рынки сбыта, создаю команду и масштабируют бизнес. После того, как прошёл образовательный интенсив, к каждому предпринимателю приставили трекер-наставника, который помогает участнику тестировать гипотезы и находить слабые звенья в бизнес-процессах.

На совместном выступлении участников и наставников-трекеров было представлено 36 проектов. Также участники получили обратную связь от приглашённых экспертов. По результатам программы все участники получили новые знания и начали масштабировать текущий бизнес. Среди проектов, которые представили участники программы: консалтинговые услуги в сфере строительства, туризма, рынка труда, умные системы контроля и новые сервисы, полезное мороженое, детская футбольная школа и Тюменский Майнкрафт.

По окончании трекшн-встречи участники посетили тренинг «Как подготовить и представить свой проект», который провёл директор образовательных программ фонда ISLA Алексей Бабошин. Качественную обратную связь по проектам дали советник губернатора Тюменской области Ольга Езикеева и гендиректор «Магии вкуса» Марина Сыскова.

ИСТОЧНИК KP.RU