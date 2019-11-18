В Тюмени зажгли свечи в память о погибших в ДТП

СЕГОДНЯ 07:01 2019-11-18T07:01:50+03:00

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В Тюмени прошло мероприятие в память о людях, погибших в дорожных авариях. В траурной акции «Стояние со свечами» приняли участие порядка четырехсот человек – студенты ВУЗов и колледжей, школьники, автоинспекторы, сотрудники МЧС, врачи «скорой помощи» и другие.

По информации пресс-службы управления МВД по Тюменской области, в этом году на дорогах региона в дорожных авариях погибли 150 человек, четверо из которых – дети до 16 лет. Сорок человек погибли в ДТП с водителями в состоянии опьянения, 48 – из-за выезда на встречную полосу, 36 – из-за превышения водителями скорости, 29 погибших – пешеходы.

– Участники акции призвали всех, в первую очередь молодежь, служить образцом для подражания на дороге и продвигать идею безопасности дорожного движения среди друзей и членов семей, никогда не управлять автомобилем под воздействием алкоголя и наркотиков, воздерживаться от агрессивного поведения на дороге, – пояснили в полиции.

В ведомстве добавили, что в память о погибших детях на площади зажгли свечи, в небо были выпущены белые шары с именами детей, которые погибли на дорогах области за последние 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU