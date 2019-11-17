2019-11-17T19:34:47+03:00
Общество

Тюменские старшеклассники отправятся на Всероссийский конкурс научно-технологических проектов

В «Больших вызовах» могут принять участие ученики 7-11 классов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменские старшеклассники отправятся на Всероссийский конкурс научно-технологических проектовТюменские старшеклассники отправятся на Всероссийский конкурс научно-технологических проектов
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Во Всероссийском конкурсе научно-технологических проектов «Большие вызовы» могут принять участие ученики 7-11 классов школ Тюменской области. Для этого необходимо до 20 декабря подать заявку на официальном сайте конкурса до 20 декабря. Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, имена победителей войдут в региональную базу талантливых детей и молодёжи региона, а сами ребята получат дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в ТюмГУ.

Проект направлен на выявление и развитие у школьников интереса к проектной, научной и изобретательской деятельности. Мероприятие подразумевает разработку и защиту проекта или исследовательской работы в одном из пяти направлений: «Агропромышленные и биотехнологии», «Большие данные, искусственный интеллект, финансовые технологии и машинное обучение», «Освоение Арктики и мирового океана», «Современная энергетика», «Умный город и безопасность».

В 2018/2019 учебном году в конкурсе приняли участие почти 22 тысячи школьников из России. Тюменская область заняла по его итогам третье место в ТОПе регионов с наибольшим числом участников – более 1 тысячи школьников. В финале конкурса регион представили 12 учеников школ из Абатского района, Тюмени и Тобольска.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что Шесть бойцов Тюменского областного студенческого отряда приняли участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства среди студенческих отрядов «Труд крут», который прошёл в Казани. Ребята участвовали в конкурсах среди строительных и медицинских отрядов и отрядов проводников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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