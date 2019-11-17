2019-11-17T18:55:34+03:00
Общество

Тюменские школьники стали победителями Уральского турнира юных математиков

В высшей лиге лучшие – семиклассники, во второй лиге - шестиклассники
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменские школьники стали победителями Уральского турнира юных математиковТюменские школьники стали победителями Уральского турнира юных математиков
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Ученики областной физико-математической школы стали победителями самого масштабного и серьёзного соревнования по математике в России. Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, ребята победили сразу в двух лигах Уральского турнира юных математиков, который проходил в Казани с 5 по 12 ноября уже в 54-й раз. В нём приняли участие более ста команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Казани, Ульяновска, Уфы и других городов России.

В высшей лиге лучшими стали ученики 7 класса, во второй лиге первое место завоевали шестиклассники. И тем, и другим предстояло состязаться в математических и интеллектуальных играх, а также личной и командной олимпиадах.

Стоит отметить, что турнир проводится с 1993 года дважды в год. В феврале – в Кирове, в ноябре-декабре – в городах Поволжья, Урала и Сибири. В состязании могут принять участие команды школ и математических кружков из любых регионов России.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что ученики областной физико-математической школы Леонид Горбунов и Иван Строгальщиков завоевали золотые медали на Международной Иранской олимпиаде по геометрии. Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, самые престижные интеллектуальные соревнования в мире прошли в шестой раз на базе Сириуса. Мальчишки стали сильнейшими из 224 участников группы Advanced!

Ребята решили очень сложные задачи, которые специально для турнира составляли авторы из России, Польши, Великобритании, Вьетнама, Нидерландов, Македонии, Косово, Ирландии. На решение отводилось 4 часа в восьмом классе и по 4,5 часа – в 9-1 классах. Отметим, что итоги провели отдельно по каждому уровню. Затем лучшие четыре работы каждого уровня сложности отправляли в Иран для подведения общемировых итогов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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