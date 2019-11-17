Жители Тюменской области предпенсионного возраста могут пройти профобучение

17 Нояб. 18:37 2019-11-17T18:37:04+03:00

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На круглом столе «Обучение и трудоустройство поколения 55+» начальник управления занятости департамента труда и занятости населения Тюменской области Ирина Ведрова рассказала о мерах поддержки граждан предпенсионного возраста в рамках национального проекта «Демография». По её словам, каждый год возможность пройти профобучение или получить дополнительное профессиональное образование предоставляется не менее 463 гражданам предпенсионного возраста.

- В обучении могут принимать участие как граждане, ищущие работу, при личном обращении в центр занятости, так и работающие. Обучение может проводиться с отрывом и без отрыва от трудовой деятельности, в очной, очно-заочной, дистанционной формах, в том числе по профессиям (специальностям) в области цифровых технологий, отвечающим требованиям современного рынка труда, - отметила Ирина Ивановна.

Сегодня на обучение по направлениям: «бухгалтерский учёт и налогооблажение», «управление персоналом и кадрового делопроизводства», «охрана труда и обеспечение промышленной безопасности технологических процессов и производств» направлены 575 человек предпенсионного возраста. Ещё 265 человек продолжают обучение по направлениям: «библиотечно-информационная деятельность», «управление персоналом», «специалист по охране труда», «флорист», «массажист» и другие.

Отметим, что работодателям, которые направили своих работников на обучение, возмещаются затраты на оплату стоимости обучения на безвозмездной и безвозвратной основе. Стоимость обучения одного человека за курс – не более 65,7 тысяч рублей.

Подробности можно узнать в территориальных центрах занятости населения Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU