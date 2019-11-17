2019-11-17T18:25:33+03:00
Звезды

Награждены победители фестиваля среди талантливых детей «Юность Тюмени»

Мероприятие прошло в рамках реализации регионального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Награждены победители фестиваля среди талантливых детей «Юность Тюмени»Награждены победители фестиваля среди талантливых детей «Юность Тюмени»
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Во Дворце национальных культур «Строитель» на этой неделе состоялся гала-концерт и церемония награждения победителей фестиваля среди талантливых детей «Юность Тюмени». Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, мероприятие состоялось в рамках реализации регионального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

За время проведения фестиваля продемонстрировано свыше 220 творческих номеров, 39 из которых были удостоены дипломов лауреатов I, II, III степени. Кроме того, 15 номеров были отмечены специальными призами.

Обладателями Гран-при стали:

- номинация «Вокал» — Грядобоева Маргарита (детская школа искусств «Этюд»);

- номинация «Хореография» — Семенова Полина («Бригантина»);

- номинация «Исполнение на национальных или классических инструментах» — фольклорный коллектив «Вак Белиш» ( «Центр татарской культуры»);

- номинация «Художественное слово» – Настенко Алексей (ДК «Поиск»);

- номинация «Цирковое искусство и пластика» – цирковая студия «Сказочный мир» («Современник»);

- номинация «Театр моды» – танцевальная студия «Зоренька» МАУДО (Центр «Дзержинец»).

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что семьдесят исполнителей, авторов и музыкальных коллективов из городов УФО, Луганской и Донецкой народных республики и Республики Мали Западной Сибири приняли участие в XXV молодёжном фестивале и международном конкурсе военно-патриотической песни «Димитриевская суббота».

ИСТОЧНИК KP.RU

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