17 Нояб. 17:39 2019-11-17T17:39:25+03:00

Тюменцы получили травмы голени и рёбер в страшном ДТП на Тобольском тракте. Фото: скриншот с видео

По предварительным данным, причиной аварии стал гололёд на дороге

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Под Тюменью на 46-м км Тобольского тракта сегодня, 16 ноября, произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате столкновения тачек одна машина улетела в кювет.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области, вызов на пульт диспетчера поступил в 16.04. По предварительным данным, два участника аварии пострадали. Мужчина получил травму голени, а женщина – травму рёбер.

Водители-очевидцы в социальных сетях сообщают, что на дороге образовался гололёд, что могло послужить причиной ДТП. В настоящее время обстоятельства аварии выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU