Тобольская пенсионерка хотела сделать подарок подругам, но сюрприз приготовили ей самой

СЕГОДНЯ 12:04 2019-11-17T12:04:57+03:00

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В Тобольске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершённого с причинением значительного ущерба гражданину. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, на днях в дежурную часть полиции обратилась 61-летняя пенсионерка. В Интернете женщина нашла специализированный сайт по продаже дешёвых меховых изделий. Увидев меховые шапки из меха лисы и зайца, она решила купить сразу 9 штук за 17900 рублей.

Оформленный заказ вовремя пришёл на почту, женщина оплатила покупку, но в посылке её ждала вязаная шапка и шарф. До продавцов она дозвониться так и не смогла, они перестали выходить на связь. Женщина объяснила полицейским, что хотела подарить головные уборы своим родственникам и подругам.

Сейчас мошенников ищут, им может грозить до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU