2019-11-17T14:36:25+03:00
Общество

Тюменцам рассказали, почему осенью и зимой у многих отвратительное настроение

Врач-психотерапевт поведала, как справиться с осенней хандрой
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменцам рассказали, почему осенью и зимой у многих отвратительное настроениеТюменцам рассказали, почему осенью и зимой у многих отвратительное настроениеФото: Татьяна Коркина
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Тюменские психологи в преддверии Нового года рассказали, как справиться с осенней хандрой и встретить зиму в хорошем настроении. По словам врача-психотерапевта Елены Томиной, признаки сезонной депрессии возникают в осенние и зимние месяцы, когда меньше солнечного света. Самыми трудными месяцами являются месяцы с октября по февраль.

- У осенней депрессии есть вполне объяснимые биологические причины: в связи с сокращением светового дня в организме становится больше мелатонина, так называемого гормона сна и меньше серотонина - гормона радости, - приводит слова психотерапевта издание «Тюменская область сегодня».

По её словам, чаще всего депрессия наблюдается у мнительных и излишне эмоциональных людей. Состояние, которое повторяется регулярно, может быть в том числе психическим расстройством, которое требует лечения.

Справиться с этим легко: нужно правильно питаться, заниматься творчеством, общаться с близкими и делать зарядку. Елена Томина подчеркнула, что будут полезны любые ресурсы, которые дают положительные эмоции, а дефицит солнечного света можно восполнить искусственным освещением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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